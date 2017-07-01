Gençlerbirliği’nin hazırlık maçları programı belli oldu

Ankara ekibi, ilk maçta Yunan takımı Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek.
Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, yurt dışı kampında hangi rakiplerle maç yapacağı belli oldu. Ankara ekibi, 13-28 Temmuz’da Hollanda’nın Arnhem’deki kampta 6 tane hazırlık maçı yapacak. Gençleribiriliği’nin hazırlık maçı programı şöyle:
14 Temmuz: Gençlerbirliği - Panathinaikos
15 Temmuz: Gençlerbirliği - Reading
18 Temmuz: Gençlerbirliği - Nac Breda
21 Temmuz: Gençlerbirliği - Pec Zwolle
25 Temmuz: Gençlerbirliği - Real Sociedad
27 Temmuz: Gençlerbirliği - Granada