Gençlerbirliği’nin hazırlık maçları programı belli oldu

Ankara ekibi, ilk maçta Yunan takımı Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek.

Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, yurt dışı kampında hangi rakiplerle maç yapacağı belli oldu. Ankara ekibi, 13-28 Temmuz’da Hollanda’nın Arnhem’deki kampta 6 tane hazırlık maçı yapacak. Gençleribiriliği’nin hazırlık maçı programı şöyle:

14 Temmuz: Gençlerbirliği - Panathinaikos

15 Temmuz: Gençlerbirliği - Reading

18 Temmuz: Gençlerbirliği - Nac Breda

21 Temmuz: Gençlerbirliği - Pec Zwolle

25 Temmuz: Gençlerbirliği - Real Sociedad

27 Temmuz: Gençlerbirliği - Granada