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01 Temmuz 2017 13:13

Gençlerbirliği’nin hazırlık maçları programı belli oldu

Gençlerbirliği, 13-28 Temmuz tarihleri arasında Hollanda’da yapacağı ikinci etap kamp çalışmalarında 6 hazırlık maçı yapacak.

Gençlerbirliği’nin hazırlık maçları programı belli oldu

01 Temmuz 2017 13:13

Ankara ekibi, ilk maçta Yunan takımı Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek.


Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, yurt dışı kampında hangi rakiplerle maç yapacağı belli oldu. Ankara ekibi, 13-28 Temmuz’da Hollanda’nın Arnhem’deki kampta 6 tane hazırlık maçı yapacak. Gençleribiriliği’nin hazırlık maçı programı şöyle:



14 Temmuz: Gençlerbirliği - Panathinaikos


15 Temmuz: Gençlerbirliği - Reading


18 Temmuz: Gençlerbirliği - Nac Breda


21 Temmuz: Gençlerbirliği - Pec Zwolle


25 Temmuz: Gençlerbirliği - Real Sociedad


27 Temmuz: Gençlerbirliği - Granada




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