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16 Haziran 2018 10:14

Gençlerden eğlenceli veda

Keçiören Belediyesi’nin ev sahipliğinde yürütülen Erasmus + Avrupa Gönüllü Hizmeti Projesi kapsamında Avrupa’nın değişik ülkelerinden gelen gönüllüler düzenledikleri veda etkinliği ile eğlenceli dakikalar yaşattılar.

Gençlerden eğlenceli veda

16 Haziran 2018 10:14


Sistem ve Jenerasyon Derneği koordinatörlüğü, Güçsüzler Yurdu Sakinleri Koruma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ortaklığı ve Keçiören Belediyesi’nin ev sahipliğinde yürütülen Erasmus + Avrupa Gönüllü Hizmeti Projesi kapsamında Avrupa’nın değişik ülkelerinden gelen gönüllüler, Keçiören Belediyesi Güçsüzler Yurdu Huzurevi Sakinleriyle çeşitli aktiviteler gerçekleştirdiler. Keçiören Belediyesi’ne bağlı hizmet veren Huzurevi sakinleriyle müzikli ritim çalışması yapan gençler hem onları eğlendirdiler hem de kendileri eğlendiler. Video gösteriminin yanı sıra fotoğraf sergisinin de yer aldığı etkinlikler kapsamında neden Türkiye’de gönüllü olduklarını tanıtan sunumlar da yaptılar. Veda etkinliği youth pass sertifika töreniyle sona erdi.


Erasmus + Avrupa Gönüllü Hizmeti Programı kısa dönem gönüllü faaliyetlerini Keçiören’de tamamlayan 18- 30 yaş arasında gençler, gönüllülük faaliyetlerinin yanı sıra aldıkları dil eğitimleriyle Türkçe konuşmayı ve Türk kültürünü tanıma fırsatını buldular.




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