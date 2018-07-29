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29 Temmuz 2018 11:04

Gençlerden kadın sorununa duyarlılık

Çankaya Belediyesi, 17 farklı ülkeden 35 genci Emek Çankaya Evi’nde ağırladı.

Gençlerden kadın sorununa duyarlılık

29 Temmuz 2018 11:04

“Kadına Yönelik Şiddet” konulu atölye çalışmasında Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner ile bir araya gelen öğrenciler, Türkiye’deki kadın sorununa ve belediyenin çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.


Çankaya Belediyesi, Uluslararası Ticari Bilimler ve Ekonomi Öğrencileri Birliği (AIESEC-Ankara) üyelerini Emek Çankaya Evi’nde ağırladı. Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner, 17 farklı ülkeden 35 gencin bir araya geldiği “Kadına Yönelik Şiddet” konulu atölye çalışmasında Türkiye’deki kadın sorununa ve belediyenin çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Güner, kadının sosyal ve ekonomik yaşama katılımını arttırıcı, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayıcı hizmetlerine öncelik verdiklerini belirtti.


Çalışmada, gençlerin Çankaya Belediyesi Kadın Sığınmaevi’nde kalan kadınlarla bir araya gelerek onlarla deneyim paylaşmaları da planlandı.



AIESEC nedir?


Farklı deneyimler edinmek ve farklı kültürleri tanımak için 1948 yılında Avrupalı gençler tarafından kurulan AIESEC, dünyanın en büyük öğrenci birliklerinden biri. Portekiz’den Çek Cumhuriyeti’ne, Çin’den Ukrayna’ya, Tayvan’dan Brezilya’ya dünyanın dört bir yanından üniversite öğrencileri, sosyal sorumluluk ve gönüllük projeleri kapsamında dünyayı gezerek yeni kültürler tanıyıp iş ve yaşam deneyimleri ediniyorlar. Ağırlıklı olarak iktisadi bilimler ve ekonomi alanında eğitim gören öğrencilerin rağbet ettiği AIESEC’in sosyal sorumluluk projelerine alan ayrımı olmaksızın bütün üniversite öğrencileri başvurabiliyor.




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