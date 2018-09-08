Gençlerin marka ekmekte tercihi Halk Ekmek

Türkiye’de bulunan farklı üniversitelerin öğrenci ve mezunlarından oluşan “Marka Mutfağı”nın genç katılımcıları, Ankara Halk Ekmek Fabrikası’nı ziyaret etti.

Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Ahmet Sarıduman ile görüşen gençler, hem fabrikaya ilişkin merak ettiklerini sordu hem de pazarlama stratejileri üzerine önerilerde bulundu. Gençlerin yaptığı önerileri dikkate alacaklarını belirten Sarıduman, “Bizler de farklı alanlarda köklü değişiklikler yaparak bu sürece katkı sağlıyoruz. Siz gençlerin fikirleri de bizim için çok değerli” dedi.

Fabrikada inceleme

Gimat’ta bulunan Halk Ekmek Fabrikası’nı da gezen gençler, fabrikanın un deposundan bakım onarım atölyesine, laboratuvarından üretim ve sevkiyat alanına kadar birçok noktasındaki çalışmaları yerinde incelediler. Marka Mutfağı’nın kurucusu ve Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ömer Karapınar, gençlerden oluşan bu birlikteliğin farklı üniversite öğrencilerinin ve yeni mezunlarının yer aldığı, markalar için gönüllülük esasıyla pazarlama odaklı fikir ve kampanya geliştiren bir oluşum olduğunu söyledi.

“Halk Ekmek bir Ankara markası”

Halk Ekmek’in yıllardır kalitesiyle bir “Ankara Markası” haline dönüştüğünü ifade eden Karapınar, gençlerin de üretim sürecine katkıda bulanabileceğine işaret ederek, "Halk Ekmek’te son dönemde yapılan çalışmalara ve yenilenen vizyona öğrencileri de dahil edersek, hem bu vizyondan öğrenciler faydalanır hem de öğrencilerin bakış açısının Halk Ekmek’e katkısı olur” ifadelerini kullandı.

Süleyman Demirel Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu olan Elif Tekin ise “Halk Ekmeği bir marka olarak başarılı ve yenilikçi buldum” sözleriyle Başkent’te markalaşmasının da önemli olduğunu söyledi.