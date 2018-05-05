Gençlik Bayramı Çankaya’da festival tadında

Çankaya Üniversiteler Arası Müzik Yarışması, Ankara’da üniversitede okuyan ve en az bir bestesi olan tüm gruplara açık. Şebnem Ferah’ın konser vereceği gecede, yarışmanın kazananları da ödüllerine kavuşacak.

Çankaya Belediyesinin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’na özel düzenlediği Çankaya Üniversiteler Arası Müzik Yarışması, Ankara’da üniversitede okuyan ve müzikle ilgilenen gençleri bir araya getiriyor. Yarışmada birinci olana 15 bin TL, albüm ve klip, ikinciye 10 bin TL ve albüm, üçüncüye ise 5 bin TL artı single desteği verilecek. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında gerçekleştirilecek etkinlik, Şebnem Ferah konseri ile taçlandırılacak.

Ankara’da okuyan ve müzikle ilgilenen üniversite öğrencilerini kaynaştırmayı ve Gençlik Bayramını doyasıya yaşamalarını amaçlayan etkinlikte yarışmaya katılmak için son tarih 14 Mayıs olarak belirlendi. Yarışmaya katılmak isteyen grup üyelerinden en az iki kişinin Ankara içinde herhangi bir üniversitede öğrenimine devam etmesi ve grubun kendine ait bir bestesinin olması gerekiyor. Başvuru ve ayrıntılı bilgi www.cankayafestivali.com adresli internet sitesinden alınabilir.

Şebnem Ferah öncesi ödüller sahibini bulacak

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını festival coşkusuyla kutlayacak Çankaya Belediyesi, aynı gün gençleri rock müziğinin güçlü sesi Şebnem Ferah ile de buluşturacak. Ferah sevilen şarkılarını Çankayalılar ve gençler için seslendirecek. Düzenleyeceği Üniversiteler Arası Müzik Yarışması ile gençlerin müziğe dair hayallerinin gerçekleşmesine öncülük eden ve gençleri hem yarışmaya hem de konsere davet eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, kazananların ödüllerini de takdim edecek.