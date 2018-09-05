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05 Eylül 2018 20:45

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu’ndan Başkan Erbaş’a ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Prof.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu’ndan Başkan Erbaş’a ziyaret

05 Eylül 2018 20:45

Dr. Ali Erbaş’ı makamında ziyaret etti.


Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı makamında ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’a Diyanet İşleri Başkanlığının gençlere yönelik yapmış olduğu çalışmaların önemli olduğunu belirtti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, gençlere yönelik çalışmalarının Diyanet’in en önemli hizmet alanlarından biri olduğunu kaydetti.


Ziyarette Başkan Yardımcıları Huriye Martı ve Burhan İşliyen de hazır bulundu.




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