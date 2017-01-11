Genel Kurulu canlı yayınlayan vekil İHA’ya konuştu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Ali Şeker, “Bu sistem vasıtasıyla TBMM’de ne oluyor, Türkiye’nin geleceğini etkileyecek Anayasa görüşmelerinde neler konuşuluyor, bunu 78 milyonun duymaya hakkı var. İnternet üzerinden yayınlanan kısmına sadece tablet ve internet kullananlar ulaşabiliyor, bizim yayınlarımıza televizyonu olan herkesin ulaşabileceği sistem” dedi.

CHP’li Şeker, İhlas Haber Ajansı’nın sorularını cevapladı. Şeker, Genel Kurulu kamera ile ve sosyal medyadan yayınlamasına ilişkin olarak, TBMM TV’nin Genel Kurul yayınlarını kestiğini söyledi. Şeker, “Karasal yayın ve uydu üzerinden Salı, Çarşamba, Perşembe hariç 19.00’den sonra vermiyor. İlk gün getirdiğimiz sistem ile 3G üzerinden profesyonel kamera ile direkt uyduya çıkıp, televizyon merkezlerine anında görüntü iletebiliyoruz. Bu sistem vasıtasıyla TBMM’de ne oluyor, Türkiye’nin geleceğini etkileyecek Anayasa görüşmelerinde neler konuşuluyor, bunu 78 milyonun duymaya hakkı var. İnternet üzerinden yayınlanan kısmına sadece tablet ve internet kullananlar ulaşabiliyor, bizim yayınlarımıza televizyonu olan herkesin ulaşabileceği sistem. Bir yandan Twitter, Facebook ve Periskop üzerinden yayın yaparken, diğer yandan televizyonlara bunu gönderiyoruz. Böylece bütün Türkiye kendisinin geleceği ile ilgili neler konuşuluyor, dinleme imkanı oluyor” dedi.

TBMM televizyonunun olay esnasında olay olmayan yeri verdiğini savunan Şeker, “Parlamenter sistem yok ediliyor. Demokratik, laik hukuk devleti ilkeleri tamamen ortadan kaldırılıyor. Böyle bir ciddi problemin olduğu dönemde halkın geleceğinde yaşayacağı sıkıntılarla ilgili, hayatına mal olacaklarıyla ilgili bilgi sahibi olması önemlidir. Bu dönemde maalesef televizyonlar yeterince yayın yapamıyorlar, sansürlenip verilen yayınlar. Verdiğimiz yayınlarla bütün çıplaklığı ile anında internet ortamına ve televizyonlara ulaştırabiliyoruz. Bizim Meclisimizin şeffaf olması lazım. Burada kamu adına görev yapıyoruz. Oylama kabine girip, gizli olmalı. Onun dışında yaptığımız faaliyetler, halk adına yapılan faaliyetler şeffaf olmalı. Bu şeffaflığa katkı sunmak adına 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde görevini yapamayan, tutuklu olan, işsiz olan gazetecilerin önünde saygıyla eğiliyoruz. Onların görevlerini yapabileceği, bize görevin düşmeyeceği Türkiye için mücadele etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Anayasa değişikliğine ilişkin olarak Şeker, usulen koyulmuş maddeler olduğunu savundu. Şeker, “Tavşan madde diyelim. Bir durumu tespit edip ona göre tavır geliştirmek için yaptıkları işlemdir. Bundan sonra gelecek maddeler önemlidir. Yargının tek elde toplanması, Anayasa Mahkemesinin oluşumunda tek kişinin belirleyici olması, hakimleri kendinin seçme lüksünün getirileceği maddeler. Asıl özünde, ruhunda demokrasiyi tahrip eden maddelerde durum net olarak ortaya çıkar diye düşünüyorum. İkinci tur oylamada durum ne, o ortaya çıkaracak” şeklinde konuştu.

Olası bir referandum durumunda çalışmalarına ilişkin soru üzerine Şeker, “Bir kişinin geleceği için 78 milyonun geleceği ateşe atılıyor. Halk bunun acısını şimdiden yaşamaya başladı. Dolar 4 liraya geldi, euro 4 lirayı geçti. Getirilecek sistemde hep böyle olmuştur. Bir tarafta 4-5 bin dolar gelir düzeyi olan ülkeler, diğer tarafta 30-35 bin dolar gelir düzeyi olan ülkeler. 30-35 bin dolar gelir düzeyi olan ülkeler parlamenter sistemle yönetilen ülkeler. Amerika örneği var, güçlü senato, güçlü sistemleri var, kuvvetler ayrılığı, birbirini denetleyen bir yapı var. Senato ve Meclis üyelerinin saygınlığı var. Bu getirilen sistemde cumhurbaşkanı beş yıl denetlenemeyecek. Bir daha halk ondan hesap sormak için beş yıl bekleyecek ya da halk ayaklanacak. Türkiye’nin bu süreçlere sokulması büyük bir kötülük, demokrasiye büyük kötülük” yanıtını verdi.