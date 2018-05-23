USD
4,87
EURO
5,71
BORSA
101.897,39
ALTIN
200,22
TÜM HABERLER
ABONE
ANASAYFA
SON EKLENEN HABERLER
Arap Birliği, Guatemala ile ilişkilerini…
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Kuzey…
Gençlerbirliği'nde yeni hoca belli…
Malatya’da FETÖ operasyonunda 9…
Seçim startını şehitler diyarı…
Seda Sayan’ın yeğenin evliliği ihanet…
VİDEO
İHA haber saati (Canlı)
Halkalı-Gebze Banliyö Hattı test sürüşü havadan görüntülendi
Şehit polis memurunun türküsü yürek dağladı
SON MANŞETLER
Tatlıses gerçeği ortaya çıktı! AK Parti…
Sürücülere de yolculara da ceza…
İsraillilerin topraklarına girmesini…
Kadını bacaklarından tutup taksiden…
2 çocuğunu öldüren annenin ifadesi…
AK Parti'den İstanbul Mitingi kararı!
GÜNDEM
POLİTİKA
ASAYİŞ
SPOR
DÜNYA
EKONOMİ
EĞİTİM
YEREL HABERLER
FOTO
VİDEO
WEB TV
HAVA DURUMU
GAZETE MANŞETLERİ
Diğer
Kategoriler
MAGAZİN
TEKNOLOJİ
KÜLTÜR SANAT
KENT HABERLERİ
ÇEVRE
RAMAZAN
SAĞLIK
KURUMSAL
Hakkımızda
İletişim
Bölge Müdürlükleri
Künye
SDC
Prodüksüyon
Servisler
MOBİL
iPhone
iPad
İha Android
YEREL
İstanbul
Ankara
İzmir
Kayseri
Diyarbakır
Trabzon
Malatya
DİĞER SAYFALAR
Hava Durumu
Gazeteler
Tüm Manşetler
Tüm Haberler
Abonelik
RSS
GÜNDEM
POLİTİKA
ASAYİŞ
SPOR
DÜNYA
EKONOMİ
EĞİTİM
YEREL HABERLER
FOTO
VİDEO
WEB TV
HAVA DURUMU
GAZETE MANŞETLERİ
»
iha.com.tr
»
Yerel Haberler
»
Ankara
»
Genelkurmay Başkanı Akar Belgrad'da
23 Mayıs 2018 17:16
Genelkurmay Başkanı Akar Belgrad’da
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar bugün Sırbistan’ın ev sahipliğinde Belgrad’da düzenlenen 12’nci Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansı’na katıldı.
Paylaş
Tweetle
Paylaş
Gönder
Yorum Yap
23 Mayıs 2018 17:16
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...
Toplam Yorum (0)
Mesajınız
DİĞER ANKARA HABERLERİ
• Genelkurmay Başkanlığı, Erciyes 2018 Hava İndirme Tatbikatı görüntülerini paylaştı
• 2 çocuğunu öldüren katil anne adliyeye getirildi
• Genelkurmay Başkanı Akar Belgrad’da
• TSK: "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden operasyonda 21 Mayıs 2018’de teröristlerin sızma girişimi sonucu çıkan çatışmada bölücü terör örgütü mensubu 3 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir."
• MHP milletvekili adayı Ağar’dan Kızılcahamam’a ziyaret
• Başbakan Yardımcısı Akdağ: "Nerede vazife verilse orada bu hizmeti vereceğiz"
ANKARA HAVA DURUMU
28
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
Perşembe
28°C
Cuma
24°C
Cumartesi
24°C
Pazar
25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşı alma şartları 2018
2018 Emlak vergisi ödeme ve sorgulama|Emlak vergisi artışı ne kadar? Ne zaman ödenmeye başlayacak ?
Tarsus İdmanyurdu Kızılcabölükspor maçı canlı izle skor takip | Tarsus Kızılcabölük kaç kaç?
Dolar-Euro neden yükseliyor? Kur neden artıyor? Dolar-Euro daha da yükselir mi?
AK Parti'den flaş İstanbul Mitingi kararı!
2 çocuğunu öldüren annenin ifadesi ortaya çıktı
Ad
IDM.
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...