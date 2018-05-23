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23 Mayıs 2018 17:16

Genelkurmay Başkanı Akar Belgrad’da

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar bugün Sırbistan’ın ev sahipliğinde Belgrad’da düzenlenen 12’nci Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansı’na katıldı.

Genelkurmay Başkanı Akar Belgrad’da

23 Mayıs 2018 17:16




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