Tatbikatta planlı hedefler, gerçek mühimmat kullanılarak imha edildi.

EFES-2018 Tatbikatı kapsamında İzmir’de bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, konuk Genelkurmay Başkanları ile birlikte 35 savunma sanayi firması tarafından açılmış olan Savunma Sanayi sergisini ziyaret etti. Akar, Genelkurmay Başkanları ve Kuvvet Komutanları ile birlikte EFES-2018 Birleşik Müşterek Fiilî Atışlı Tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü gece faaliyetlerine iştirak etti.

Tatbikat çerçevesinde, gece süresince, Özel Kuvvet, SAS ve SAT timleri denizden ve havadan sızarak, hedeflerini başarıyla etkisiz hale getirdi. Planlı hedefler, gerçek mühimmat kullanılarak, hava kuvvetleri uçakları, taarruz helikopterleri, tanksavar silahları ve diğer kara ve deniz ateş destek vasıtaları ile tam isabetle imha edildi. Özel Kuvvet Timleri tarafından muharebe arama/kurtarma faaliyetleri başarıyla icra edildi. Karşıt kuvvetin hava taarruzu gayretleri, hava savunma silahlarının başarılı atışlarıyla engellenirken, bu faaliyetlerle koordineli olarak Hava Hücum Harekatı ve Amfibi Harekat başarıyla icra edilerek planlanan ilk hedefler ele geçirildi.