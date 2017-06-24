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24 Haziran 2017 23:26

Genelkurmay Başkanı Akar, Eruh’ta askerlerle iftar yaptı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Siirt’in Eruh ilçesinde bulunan 3’üncü Komando Tugay Komutan Yardımcılığına inceleme ve ziyarette bulundu, askerlerle Ramazan ayının son iftarını yaptı.

Genelkurmay Başkanı Akar, Eruh’ta askerlerle iftar yaptı

24 Haziran 2017 23:26


Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ile Siirt Eruh’ta bulunan 3’üncü Komando Tugay Komutan Yardımcılığına inceleme ve ziyarette bulundu. Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri personeliyle Ramazan ayının son iftarını birlikte yaptı. Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri personelin bayramını da kutladı.


Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, iftar yemeği sonrası yaptığı konuşmada, Siirt Herekol/Yazlıca Dağında, Bestler-Dereler bölgelerinde çok etkili ve sonuç alıcı operasyonlar icra edildiğini ve edilmeye devam edileceğini vurguladı. Terör örgütüyle yapılan mücadelede kahramanlıklarından dolayı personele teşekkürlerini ileten Akar, bu kutsal mücadelenin yüce Türk milletinden alınan güç ve devletin verdiği destekle son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar büyük bir azim, kararlılık ve inançla kesintisiz olarak sürdürüleceğini ifade etti.




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