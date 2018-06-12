Diğer
Kategoriler
12 Haziran 2018 14:09

Genelkurmay Başkanı Akar, Irak’ın kuzeyinde yürütülen harekatı takip etti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kuzey Irak’taki terör hedeflerine yönelik hava harekatlarını Eskişehir’deki harekat merkezinden takip etti ve açıklamalarda bulundu.

Genelkurmay Başkanı Akar, Irak’ın kuzeyinde yürütülen harekatı takip etti

12 Haziran 2018 14:09

Akar, "Terörle mücadele en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla devam edecek. TSK, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında FETÖ mensuplarından temizlendikçe daha da güçlendi" dedi.


Dün akşam beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ile Muharip Hava Kuvveti Komutanlığına giden Akar, Hava Kuvvetleri Komutanlığının kullanmaya başlayacağı yeni üniformalardan giydi. Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi’ne geçerek brifing alan ve çalışmaları denetleyen Akar, daha sonra gece yarısı Irak’ın kuzeyindeki hedeflere yönelik hava harekatının bir bölümünü takip etti. Kandil başta olmak üzere Hakurk ile Avaşin-Basyan’a yönelik harekatlarda teröristlerin sığınak, barınak, silah mevzisi ve mühimmat deposu olarak kullandığı 12 hedef imha edildi.


Akar burada gerçekleştirdiği konuşmada, "Asil Türk milletin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, binlerce yıllık şanlı tarihinden süzülüp gelen köklü gelenekleri, milli ve manevi değerleri ile anayasada belirtilen çerçevede ve yasalar doğrultusunda milletinin emrinde ve daima görevinin başındadır. Aziz milletimizin sevgi ve güveninden aldığı güçle Türk Silahlı Kuvvetleri, bayraklaşan vatan topraklarının bütünlüğü ve güvenliği ile milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı için kendisine verilecek her türlü görevi canı pahasına yerine getirme azim ve kararlılığını göstermektedir. Gece gündüz, yaz kış, dağ-bayır demeden başta FETÖ, PKK/PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütleri olmak üzere, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve Kandil ve Sincar dahil sınır ötesinde terörle mücadele harekatı, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.



"TSK, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında FETÖ mensuplarından temizlendikçe daha da güçlendi"


15 Temmuz hain darbe girişimine de değinen Akar, "’Ölürsem şehit, kalırsam gazi’ anlayışıyla görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında FETÖ mensuplarından temizlendikçe daha da güçlendi. Bunun en güzel kanıtının da darbe girişimi sonrasında icra edilen terörle mücadele harekatı, çukur operasyonları, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları neticesinde elde edilen üstün başarılardır. Astana mutabakatı çerçevesinde, İdlib gerginliği azaltma bölgesinde de 12 gözlem noktası tesis edildi. Rusya Federasyonu ve İran ile birlikte bölgede ateşkesin idamesi ve sivillerin güvenliğinin sağlanması için azami gayret sarf ediyoruz" şeklinde konuştu.



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, konuşmasının devamında şunları kaydetti:


"TSK’da personel eğitimi ayrı önem taşımakta. Verilen görevlerin etkin olarak yerine getirilebilmesi için nitelikli personel yetiştirilmesi hayati öneme sahip. Bu kapsamda örgün eğitimden sonra Atatürk’ün özdeyişi ’Mekteb-i Asli Kıtadır’ düsturu ile kıtalarda da öğrenmeye tatbikatlar ile devam edilmesi gerekmektedir."


Akar bu vesileyle, Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan personeli operasyonlarda gösterdikleri kahramanlık ve fedakarlıklardan dolayı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Akar, icra edilen harekat ve faaliyetler kapsamında elde edilen başarılarda en büyük pay sahibi aziz şehitlere Allah’tan rahmet, çatışmalarda yaralanan kahraman gazilere acil şifalar, şehit ve gazilerin değerli ailelerine sabır temennisinde bulundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç