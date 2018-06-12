Akar, "Terörle mücadele en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla devam edecek. TSK, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında FETÖ mensuplarından temizlendikçe daha da güçlendi" dedi.

Dün akşam beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ile Muharip Hava Kuvveti Komutanlığına giden Akar, Hava Kuvvetleri Komutanlığının kullanmaya başlayacağı yeni üniformalardan giydi. Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi’ne geçerek brifing alan ve çalışmaları denetleyen Akar, daha sonra gece yarısı Irak’ın kuzeyindeki hedeflere yönelik hava harekatının bir bölümünü takip etti. Kandil başta olmak üzere Hakurk ile Avaşin-Basyan’a yönelik harekatlarda teröristlerin sığınak, barınak, silah mevzisi ve mühimmat deposu olarak kullandığı 12 hedef imha edildi.

Akar burada gerçekleştirdiği konuşmada, "Asil Türk milletin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, binlerce yıllık şanlı tarihinden süzülüp gelen köklü gelenekleri, milli ve manevi değerleri ile anayasada belirtilen çerçevede ve yasalar doğrultusunda milletinin emrinde ve daima görevinin başındadır. Aziz milletimizin sevgi ve güveninden aldığı güçle Türk Silahlı Kuvvetleri, bayraklaşan vatan topraklarının bütünlüğü ve güvenliği ile milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı için kendisine verilecek her türlü görevi canı pahasına yerine getirme azim ve kararlılığını göstermektedir. Gece gündüz, yaz kış, dağ-bayır demeden başta FETÖ, PKK/PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütleri olmak üzere, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve Kandil ve Sincar dahil sınır ötesinde terörle mücadele harekatı, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.

"TSK, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında FETÖ mensuplarından temizlendikçe daha da güçlendi"

15 Temmuz hain darbe girişimine de değinen Akar, "’Ölürsem şehit, kalırsam gazi’ anlayışıyla görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında FETÖ mensuplarından temizlendikçe daha da güçlendi. Bunun en güzel kanıtının da darbe girişimi sonrasında icra edilen terörle mücadele harekatı, çukur operasyonları, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları neticesinde elde edilen üstün başarılardır. Astana mutabakatı çerçevesinde, İdlib gerginliği azaltma bölgesinde de 12 gözlem noktası tesis edildi. Rusya Federasyonu ve İran ile birlikte bölgede ateşkesin idamesi ve sivillerin güvenliğinin sağlanması için azami gayret sarf ediyoruz" şeklinde konuştu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"TSK’da personel eğitimi ayrı önem taşımakta. Verilen görevlerin etkin olarak yerine getirilebilmesi için nitelikli personel yetiştirilmesi hayati öneme sahip. Bu kapsamda örgün eğitimden sonra Atatürk’ün özdeyişi ’Mekteb-i Asli Kıtadır’ düsturu ile kıtalarda da öğrenmeye tatbikatlar ile devam edilmesi gerekmektedir."

Akar bu vesileyle, Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan personeli operasyonlarda gösterdikleri kahramanlık ve fedakarlıklardan dolayı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Akar, icra edilen harekat ve faaliyetler kapsamında elde edilen başarılarda en büyük pay sahibi aziz şehitlere Allah’tan rahmet, çatışmalarda yaralanan kahraman gazilere acil şifalar, şehit ve gazilerin değerli ailelerine sabır temennisinde bulundu.