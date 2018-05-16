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16 Mayıs 2018 20:58

Genelkurmay Başkanı Akar, NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları toplantısına katıldı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Brüksel’de icra edilen 179’uncu NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları toplantısına katıldı.

Genelkurmay Başkanı Akar, NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları toplantısına katıldı

16 Mayıs 2018 20:58


Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 16 Mayıs tarihinde Belçika’nın başkenti Brüksel’de icra edilen 179’uncu NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları toplantısına katıldı. Toplantı kapsamında icra edilen oturumlarda, NATO’nun Ortadoğu ve Kuzey Afrika’yı kapsayan Güney Bölge Stratejisi, kolektif savunma ve caydırıcılık kapsamında alınan tedbirler ve ittifakın komuta ve teşkilat yapısının iyileştirilmesi ana başlıkları görüşüldü.


Ayrıca Orgeneral Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, Avustralya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Bınskın, Kanada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Jonathan Vance ve Yunanistan Genelkurmay Başkanı Oramiral Evangelos Apostolakıs ile birer görüşme gerçekleştirdi.




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