Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ile birlikte 19 Mayıs’ta Donanma Komutanlığı harekat kontrolünde Ege ve Doğu Akdeniz’de icra edilen Beyaz Fırtına Tatbikatı’na katılan yüzer, dalar ve uçar birlikleri denetledi. Bu kapsamda TCG Gaziantep fırkateyninde inceleme ve denetlemelerde bulunan Akar, personelin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayarak, tatbikatla ilgili brifing alıp, direktiflerini verdi.

Gemi personeli ile iftar yapan Orgeneral Akar, denetlemeler sonunda açıklamada bulundu. Orgeneral Akar, “En büyük motivasyon güvenilmek, en büyük başarı ise bu güvene layık olabilmek prensibi ile hareket eden Türk Silahlı Kuvvetleri, üstün harbe hazırlık seviyesiyle her zaman milletinin emrinde ve daima görevinin başında. Türk Silahlı Kuvvetleri, asil milletimizin sevgi ve güveninden aldığı güçle ülkemizin güvenliği, egemenliği ve bağımsızlığının korunması başta olmak üzere kendisine verilecek tüm görevleri yerine getirme azim ve iradesindedir" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Ege’de mevcut sorunların uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde çözüme kavuşturulmasından yana olduğunu belirten Akar, "Ege ve Akdeniz başta olmak üzere mavi vatanda ülkemizin uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerinin korunması maksadıyla faaliyetler azim ve kararlılıkla yürütülmekte. Bu kapsamda etkin, caydırıcı ve saygın bir güç olan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerek Ege Denizi’nde, gerek Doğu Akdeniz’de her türlü tedbir kararlılıkla alınmakta” şeklinde konuştu.

“TSK, terör örgütlerine karşı hem yurt içinde hem de yurt dışında mücadelesine devam ediyor”

Orgeneral Akar, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

“Türk Silahlı Kuvvetleri, FETÖ/PDY, PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi örgütlerle yönelik yurt içi ve yurt dışında mücadele etmeye aralıksız olarak devam ediyor. Halen devam etmekte olan Zeytin Dalı Harekatı ile diğer harekatlarda elde edilen başarılarda en büyük pay sahibi olan aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, çatışmalarda yaralanan kahraman gazilerimize acil şifalar diliyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman ve fedakar mensuplarını icra ettikleri görevlerde elde ettikleri başarılar nedeniyle tebrik eder ve teşekkür ederim.”