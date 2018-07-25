Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte, 25 Temmuz 2018 tarihinde Erzincan ve Malatya bölgelerindeki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Bu kapsamda Orgeneral Güler, bölgedeki komutanlar ile bir araya gelerek devam etmekte olan harekât ve faaliyetler hakkında bilgi almış ve direktiflerini verdi.

Orgeneral Güler denetlemeleri esnasında, “Asil Türk milletinin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerinin, binlerce yıllık şanlı tarihinden süzülüp gelen köklü gelenekleri, milli ve manevi değerleri ile anayasada belirtilen çerçevede ve yasalar doğrultusunda milletinin emrinde ve daima görevinin başında bulunduğunu, aziz milletimizin sevgi ve güveninden aldığı güçle Türk Silahlı Kuvvetlerinin, bayraklaşan vatan topraklarının bütünlüğü ve güvenliği ile milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı için kendisine verilecek her türlü görevi canı pahasına yerine getirme azim ve kararlılığında olduğunu” ifade etti.

Orgeneral Güler, gece gündüz, yaz kış, dağ-bayır demeden başta FETÖ, PKK/PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütleri olmak üzere, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde aralıksız yürütülen terörle mücadele harekâtının, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla devam ettirileceğini, ‘Ölürsem şehit, kalırsam gazi’ anlayışıyla görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerinin 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında FETÖ mensuplarından temizlendikçe daha da güçlendiğini, bunun en güzel kanıtının da darbe girişimi sonrasında icra edilen terörle mücadele harekâtı, çukur operasyonları, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtları neticesinde elde edilen üstün başarılar olduğunu, varlığımızı borçlu olduğumuz şehit ve gazilerimizin tek bir damla kanının dahi yerde bırakılmadığını, sevdiklerinin gözyaşlarının da hesabının mutlaka sorulduğunu vurguladı.

Askeri personelin operasyonlarda gösterdikleri kahramanlık ve fedakârlıklardan dolayı tebrik eden Orgeneral Güler, başarılarının devamını diledi. Güler, “İcra edilen harekât ve faaliyetler kapsamında elde edilen başarılarda en büyük pay sahibi aziz şehitlere Allah’tan rahmet, çatışmalarda yaralanan kahraman gazilere acil şifalar, şehit ve gazilerimizin değerli ailelerine sabır temennisinde bulundu. (ME-DK-Y)