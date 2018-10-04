Genelkurmay Başkanı Güler, Gölcük'teki birlik ve karargahlarda incelemede bulundu

Bu kapsamda Orgeneral Güler, Deniz Eğitim Komutanlığında ve müteakiben TCG SALİHREİS fırkateyninde birlik komutanları ile bir araya gelerek devam etmekte olan faaliyetler hakkında bilgi aldı ve direktiflerini verdi. Orgeneral Güler, Ege ve Doğu Akdeniz ile ilgili olarak; Ege Denizi'nin bir barış, dostluk ve işbirliği denizi olması için iyi niyetle her türlü çabanın gösterildiğini, Ege'de mevcut sorunların uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde çözüme kavuşturulmasının içtenlikle istendiğini, bununla birlikte etkin, saygın ve caydırıcı bir güç olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Mavi Vatan'da ülkemizin ve milletimizin uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerinin korunması konusunda da kararlı olduğunu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin asil milletimizin sevgi ve güveninden aldığı güçle ülkemizin egemenlik ve bağımsızlığı başta olmak üzere kendisine verilecek tüm görevleri başarıyla yerine getirme azim ve iradesinin tam olduğunu bir kez daha vurguladı. Güler, inceleme ve denetlemeleri esnasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman ve fedakar personeline başarıyla yürüttükleri faaliyetler için teşekkür etti ve görevlerinde başarılar diledi.