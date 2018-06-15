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15 Haziran 2018 15:33

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Şırnak’ta denetlemelerde bulundu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki kuvvet komutanları ile birlikte dün Şırnak’taki 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığı ile Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Şırnak’ta denetlemelerde bulundu

15 Haziran 2018 15:33


Orgeneral Akar ve beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Ramazan ayının son iftar yemeğini Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı’nda komandolar, şehit yakınları ve gaziler ile birlikte yedi. Orgeneral Akar, personelin bayramını kutladı ve daha sonra geceyi Şırnak’ta geçirdi.


Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, sabah kuvvet komutanları ve Şırnak Valisi Mehmet Aktaş ile birlikte Cizre Huzur Camii’nde bayram namazını kılarak, halkla bayramlaşıp sohbet etti. Orgeneral Akar ve beraberindeki heyet, daha sonra Cizre’deki 172’nci Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığı’na giderek kahraman Mehmetçiğin bayramını kutladı. Orgeneral Akar, ayrıca Şırnak Valisi Mehmet Aktaş’a da bir ziyarette bulundu.




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