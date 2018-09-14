Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Gaziantep, Kilis ve Hatay'da incelemelerde bulundu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli birliklerin bulunduğu Gaziantep, Kilis ve Hatay'daki karargahlarda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'e inceleme ve denetlemelerde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar eşlik etti. Orgeneral Güler, denetlemeleri esnasında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Türkiye'nin hak ve menfaatlerini korumak ve kollamak maksadıyla karada, denizde ve havada, vatanın her köşesinde mücadelenin dün olduğu gibi bugün de azim ve kararlılıkla sürdürüldüğünü, gücünü asil Türk milletinin sevgi ve güveninden alan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatanın bütünlüğü, devletin bekası ve Türk milletinin huzur ve güvenliğine yönelecek her türlü tehdidin kararlılıkla yok edileceğini ifade etti. Orgeneral Güler, göstermiş olduğu kahramanlık ve fedakarlıklardan dolayı askerleri kutlayarak, askerlere önümüzdeki dönem için başarılar diledi. Orgeneral Güler, bu vesileyle başta Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı olmak üzere tüm harekatların başarıyla yürütülmesinde en büyük pay sahibi aziz şehitlere Allah'tan rahmet, çatışmalarda yaralanan kahraman gazilere acil şifalar, şehit ve gazilerin değerli ailelerine sabır temennisinde bulundu.