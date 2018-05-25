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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kuvvet Komutanları Ile Birlikte Hatay'da.
25 Mayıs 2018 12:52
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanları ile birlikte Hatay’da.
IHAAW125231-GEN/25-05-2018 - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanları ile birlikte Hatay’da.
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25 Mayıs 2018 12:52
25.05.2018 12:52:31 TSI NNNN
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