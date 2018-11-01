IHAAW180922-GEN/01-11-2018 - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Temel ile birlikte Diyarbakır bölgesindeki birlik ve karargâhlarda inceleme ve denetlemelerde bulundu 01.11.2018 18:09:22 TSI NNNN