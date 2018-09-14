IHAAW174002-GEN/14-09-2018 - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli birliklerin bulunduğu Gaziantep, Kilis ve Hatay bölgelerindeki karargahlarda inceleme ve denetlemelerde bulundu. 14.09.2018 17:40:02 TSI NNNN