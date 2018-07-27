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27 Temmuz 2018 11:13

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, İstanbul bölgesinde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

IHAAW111311-GEN/27-07-2018 - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, İstanbul bölgesinde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, İstanbul bölgesinde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

27 Temmuz 2018 11:13

27.07.2018 11:13:11 TSI NNNN




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