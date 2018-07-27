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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler Ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, İstanbul Bölgesinde Inceleme Ve Denetlemelerde Bulunuyor.
27 Temmuz 2018 11:13
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, İstanbul bölgesinde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.
IHAAW111311-GEN/27-07-2018 - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, İstanbul bölgesinde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.
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27 Temmuz 2018 11:13
27.07.2018 11:13:11 TSI NNNN
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