Genelkurmay Başkanlığı’nda Gaziler Günü töreni

Genelkurmay Başkanlığı Atatürk Kültür Sitesi’nde düzenlenen törene, yurdun dört bir yanından davet edilen gaziler ve yakınları katıldı. Orgeneral Güler’in salondaki gazi ve ailelerini selamlamasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Ardından, törende bulunamayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın, şu mesajı okundu:

“Milletimizin ve devletimizin düşmanı olan terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadelede, yerli ve milli savunma sanayi ürünlerimizden etkin bir biçimde faydalanıyor; faaliyetlerimizi tamamen hukuk normlarına uygun olarak icra ediyoruz. Şanlı tarihimize ve yüksek değerlerimize yakışır bir şekilde, masum tek bir vatandaşımıza, sivillere ve çevreye zarar vermeden sürdürdüğümüz operasyonlarla; son terörist de etkisiz hale getirilinceye kadar mücadeleye kararlıyız. Gaziler Günü vesilesiyle, Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Tedavileri devam eden kahraman gazilerimize acil şifalar diliyor; hayatta olan gazilerimize, şehitlerimizin ve gazilerimizin muhterem anne ve babalarına, saygıdeğer eşlerine, sevgili evlatlarına, değerli yakınlarına ve her zaman desteğinden güç aldığımız; güvenine layık olmak için var gücümüzle çalıştığımız asil milletimize, şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum."

Daha sonra Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan, "Gaziliğin Türk Tarihindeki Önemi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk" konulu bir konferans verdi. Konferansın ardından Hatay’daki Amanos Dağları’nda bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik arama tarama faaliyeti yaparken el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu iki bacağını kaybeden Özel Kuvvetler Tabur Komutanı Yarbay Yakup Kutman’ın hayatının anlatıldığı kısa film gösterildi ve Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Takımı, Türk halk müziği sanatçısı Esat Kabaklı ile birlikte küçük bir konser verdi.

Konser sonrası gazilere ve ailelere seslenen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, “Karşımda gördüğüm bu tablo bana çok şey hatırlatıyor. Kanlarınız ve terleriniz ile bu vatan toprakları üzerine işlenen milli birliğimizin ve egemenliğimizin bir asırlık mührünü görüyorum. Bir tarafta Kurtuluş Savaşı, Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı gazilerimiz; diğer tarafta askeriyle, jandarmasıyla, polisiyle, güvenlik korucusuyla, sivil vatandaşıyla terörizmle mücadele ve 15 Temmuz hain darbe teşebbüsü gazilerimizin hepsi bir arada. Zaman farklı, savaşlar değişmiş olabilir ama sonuçta vatan aynı, maksat aynı, inanç aynı. Tarihi kahramanlıklarla, şan ve şerefle dolu yüce Türk milletinin bağrından çıkan Türk ordusu için Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk yapmış olduğu bir konuşmasında ona duyduğu hayranlığı şöyle belirtiyor: ‘Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir. Her zaferin mayası sendedir, her zaferin en büyük payı senindir. Kanaatinle, imanınla, itaatinle hiçbir korkunun yıldıramadığı demir gibi pak kalbinle düşmanı nihayet alt eden büyük gayretin için minnet ve şükranımı söylemeyi kendime en aziz bir borç bilirim.’ Çok değerli gazilerimiz; sizler tarih boyunca yüce Türk milletinin bekası için gösterdiğiniz kahramanlıklarınızla bugün aynı şekilde Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığına yönelen her türlü tehdide karşı vermekte olduğumuz mücadelede sarsılmaz inancımıza ilham kaynağı oldunuz. Tükenmez gücümüze güç kattınız. Sizler, yüce Türk milletinin en değerli gurur kaynağı oldunuz. Türk milleti sizlerin fedakarlıklarını hiçbir zaman unutmayacaktır” dedi.

“Birlik ve bütünlüğümüzün, yurt sevgimizin, bağımsızlık ve özgürlüğümüzün ölümsüzleşen abideleri olan siz kahraman gazilerimiz her zaman vefa dolu gönlümüzde yaşayacaksınız” diyen Orgeneral Güler, “Bizler, yurdumuzun ve dünyanın her köşesinde milletimizin bağımsızlığı için kan dökerek gazilik mertebesine ulaştığınızın ve bu vatanı bize armağan ettiğinizin bilincindeyiz. Kahraman gazilerimiz ve değerli aileleri; huzurlu olunuz ve bize güveniniz. Çünkü, gücünü Türk milletinin engin sevgi ve güveninden alan kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri dün olduğu gibi bugün de aynı inanç ve azimle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘İlelebet payidar kalacaktır’ dediği Türkiye Cumhuriyeti’nin, kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğünün, yüce Türk milletinin birlik ve beraberliğinin koruyucusu olmaya devam edecektir. Sizler almayı düşünmeden verdiniz. Bunun karşılığını size ödemek mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

Terörle mücadelede gazi olan Yakup Kutman

Genelkurmay Başkanlığı’nda düzenlenen törene; Kore Savaşı, Kıbrıs Barış Harekatı, terörle mücadele ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaralanan gazi ve aileleri katıldı. Gaziler Günü’nde düzenlenen organizasyonun kendilerini onurlandırdığını söyleyen Yarbay Yakup Kutman, “Böyle günler sahip olduğumuz değerleri hatırlamak adına önemli fırsatlar oluşturuyor. Şehitlikte, gazilikte bizim ve milletimiz için çok büyük değerler. İnfak etmek bizim dinimizde çok büyük bir değerdir. Şehitler ve gaziler sahip oldukları mülkten canlarıyla, bedenleriyle infak eden insanlardır. Bu anlamda da çok büyük bir ibadettir. Bu ibadetimizin karşılığını tabi ki Rabbimizden bekliyoruz. Milletimizin, devlet büyüklerimizin bizleri böyle günlerde hatırlaması ve milletimize böyle değerleri yaşatmasının büyük bir hizmet olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

15 Temmuz gazisi Davut Ala

15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbecilerle girdiği çatışmada 7 kurşunla yaralanan Tuğgeneral Davut Ala ise “Böyle bir günde hüzünlenmemek elde değil. Hepimiz vatan ve millet için organlarını belli miktarda kaybetmiş insanlarız. Gazilik vatan ve millet için bir abide unsuru. Gazi bir Tuğgeneral olmak çok gurur verici. Bundan sonra da elbette şehit olmayı da isterim ama gazilik onuruna yakışır bir şekilde ülkeme ve milletime hizmet etmeye devam edeceğim. Bana bu gayeyi veren Türk milletine, devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum. Şu anda gayet sağlıklıyım, hiçbir sıkıntım yok. Bu millet için geçirdiğim operasyonların hepsi helal olsun. Daha nicelerine organlarımızı feda etmeye hazırız” dedi.

Orgeneral Güler’in, törene katılan gazi ve yakınlarına günün anısına hediyeler vermesinin ardından, komutanlar ve davetliler Genelkurmay Başkanlığı’ndaki Mehmetçik Yemekhanesi’ne geçerek karavanadan yemek yedi.