Diğer
Kategoriler
26 Mayıs 2018 10:40

GESK’liler iftarda buluştu

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcuları ve Engelsiz Dershane öğrencileri ile aileleri Çankaya Belediyesi tarafından düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

GESK’liler iftarda buluştu

26 Mayıs 2018 10:40


Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübünün (Çankaya GESK) sporcuları ve Engelsiz Dersane öğrencileri ile aileleri Çankaya Belediyesi tarafından Vedat Dalokay’da düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi. Çankaya Belediyesinin en değerli yapılarından biri olan Çankaya GESK’in tüm üyelerini katıldığı yemekte Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Nafiz Kaya, “Dezavantajlı bireylerin neler yapabileceğinin en güzel örneklerinden biri de Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübüdür. Başarılarıyla gerek Türkiye’de gerek Avrupa’da adından söz ettiren kulübümüzün her zaman yanında olacağız” dedi.


Çankaya Belediyesinin iftar programına katılan tüm davetlilere teşekkür eden Kaya, Çankaya’nın 5 ayrı noktasında bulunan iftar çadırlarından her gün 7 bin kişiye ulaşıldığı bilgisini aktardı.


Çankaya GESK Başkanı Yusuf Sayyıdan da Çankaya Belediyesine teşekkürlerini iletti. Programın sonunda Çankaya Belediyesi Engelsiz Dershane’nin gönüllü öğretmenlerine de teşekkür belgeleri takdim edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
24
°
C
  • Cumartesi
    24°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç