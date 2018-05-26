GESK’liler iftarda buluştu

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübünün (Çankaya GESK) sporcuları ve Engelsiz Dersane öğrencileri ile aileleri Çankaya Belediyesi tarafından Vedat Dalokay’da düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi. Çankaya Belediyesinin en değerli yapılarından biri olan Çankaya GESK’in tüm üyelerini katıldığı yemekte Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Nafiz Kaya, “Dezavantajlı bireylerin neler yapabileceğinin en güzel örneklerinden biri de Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübüdür. Başarılarıyla gerek Türkiye’de gerek Avrupa’da adından söz ettiren kulübümüzün her zaman yanında olacağız” dedi.

Çankaya Belediyesinin iftar programına katılan tüm davetlilere teşekkür eden Kaya, Çankaya’nın 5 ayrı noktasında bulunan iftar çadırlarından her gün 7 bin kişiye ulaşıldığı bilgisini aktardı.

Çankaya GESK Başkanı Yusuf Sayyıdan da Çankaya Belediyesine teşekkürlerini iletti. Programın sonunda Çankaya Belediyesi Engelsiz Dershane’nin gönüllü öğretmenlerine de teşekkür belgeleri takdim edildi.