Gezici Festival yola çıkıyor

1-8 Aralık 2017 tarihlerinde Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Alman Kültür Merkezi’nde gösterimlerini yapacak festivalin seyircisini 23’üncü yılında da birçok sürpriz bekliyor.

Ankara Sinema Derneği’nin düzenlediği Çankaya Belediyesinin de destekçiler arasında yer aldığı Gezici Festival, 1-14 Aralık tarihleri arası 23’üncü kez sinemayı şehir şehir dolaştırıyor. Her yıl olduğu gibi festivalin bu yıl da ilk durağı Ankara. 1-7 Aralık tarihleri arasında, Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Alman Kültür Merkezi’nde Başkentli sinemaseverlerle buluşacak Gezici Festival kapsamında söyleşiler, atölye çalışmaları ve video art sergileri de olacak.

Festivalin klasikleşen bölümleri; Dünya Sineması, Türkiye 2017, Kısa İyidir, Çocuk Filmleri bu yıl da festival izleyicisiyle buluşacak. Dünyanın önemli festivallerine seçilmiş ve övgüyle karşılanmış pek çok filmin tüm kentlerdeki ilk gösterimleri, Gezici Festival’de yapılacak. Türkiye 2017 bölümünde, yılın öne çıkan yerli yapımları da film ekiplerinin katılımıyla izleyiciyle buluşacak. Her yıl olduğu gibi Kısa İyidir ve Çocuk Filmleri gösterimleri ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Festivalde bu yıl “Mutlu Son”, “Melekler Beyaz Giyer”, “Tarihsiz, İmzasız”, “Hayaletler Kenti” gibi çeşitli filmler izleyici ile buluşacak.

Festival, Ankara’dan sonra 8-11 Aralık tarihleri arasında Sinop Belediyesi ve Telvin Sanat Akademi’nin katkılarıyla Sinop, 12-14 Aralık tarihleri arasında Kastamonu Üniversitesi Medya ve İletişim Topluluğu’nun katkılarıyla Kastamonu’da gösterimlerini tamamlayacak.