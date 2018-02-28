Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında kan bağışı kampanyası

Bakanlık’taki Mehmet Akif Ersoy Toplantı Salonunda gerçekleştirilen programda konuşan Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, Bakanlığın çatısı altında iki güzide kuruluş olan Toç Bir-Sen ve Türk Kızılayı ile böyle organizasyonu yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Türk Kızılayı’nın 150 yıldır faaliyet gösterdiğini kaydeden Daniş, Kızılay’ın sadece yurt içinde değil yurt dışında da mazlumların, mağdurların yardımına koştuğunu, şefkat elini dünyanın her yerine ulaştırdığını söyledi. Daniş, bugün bir taraftan medeniyet olarak uzaya gitme konusu konuşulurken, diğer taraftan da insanlık onurunun ayaklar altına alındığı sahnelere şahit olunduğunu ifade etti.

Coğrafyada yaşanan haksızlığa Türkiye’nin sessiz kalmadığını ve bu doğrultuda aziz milletin evlatlarının Afrin’de bir operasyon yürüttüğünü anlatan Daniş, operasyonda şehit olan güvenlik güçlerine Allah’tan rahmet, gazilere acil şifalar diledi. Daniş, aynı zamanda birlik ve beraberliğin ve dayanışmanın güzel bir örneği olan kan bağışı kampanyasına katılan herkese teşekkür etti.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Hadi Tunç da yaptığı konuşmada hayırlı ve faydalı olan bu organizasyona katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 2003’ten sonra Kızılay’a yapılan kan bağışının artış gösterdiğini hatırlatan Tunç, Bakanlığın yürüttüğü çalışmalar sonucunda aynı dönemde tarım ve hayvancılıkta da ciddi gelişmelerin yaşandığını söyledi.

"Amacımız, kan verecek gönüllü sayısının artırılmasına katkı sunmak"

Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk de konuşmasında, Tarım ve Orman Çalışanları Sendikası olarak kan bağışı kampanyasında yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, bu sosyal sorumluluk projesinde amaçlarının kan bağışının önemine dikkat çekmenin yanı sıra kan verecek gönüllü sayısının artırılmasına katkı sunmak olduğunu dile getirdi.

Sağlıklı olan herkesi kan vermeye davet eden Öztürk, 43 bin üyesi ile Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından birisi olduklarını belirterek, Türk Kızılayı’nın kan ihtiyacının karşılanmasına destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Öztürk, Afrika’ya gerçekleştirilen yurt dışı seyahatinden dolayı kan bağışı kampanyasına katılmayan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’ya da ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti.

"2004’ten bu yana kan bağış oranı yüzde 700 arttı"

Türk Kızılayı Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Murat Güler ise konuşmasında, eskiden kan ihtiyacının anonslar ile temin edildiğini, ancak yaptıkları çalışmalar ile gönüllü kan bağışını teşvik etiklerini belirterek, 2004’ten bugüne kadar yapılan kan bağışı miktarında yüzde 700 artış olduğunu söyledi.

Kanın tek kaynağının hala insan olduğunu dile getiren Güler, Kızılay’ın 18 bölgede kan merkezi, 65 noktada kan bağış merkezi ile günde 250 noktada kan bağışı topladığını belirtti.

Yapılan konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, bakanlık çalışanlarıyla beraber kan bağışında bulundu.