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23 Haziran 2017 12:08

Girişimcilerin tercihi yine Çankaya

"Yatırımın Başkenti" Çankaya, 2017 yılının ilk yarısında da işyeri açmak isteyen girişimcilerin ilk tercihi oldu.

Girişimcilerin tercihi yine Çankaya

23 Haziran 2017 12:08

Çankaya Belediyesi, 2017’nin ilk beş ayında bin 930 yeni işletmeye ruhsat verdi.


"Ekonominin Kalbi" Çankaya, Başkent’te işyeri açmak isteyen girişimcilerin ilk adresi olma özelliğini sürdürüyor. Çankaya’da Ocak-Mayıs dönemini kapsayan 2017’nin ilk beş ayında bin 930 yeni işyeri açıldı. Çankaya’da ticari faaliyette bulunmak isteyen işletmelerden bin 643’ü market, büro, kuaför, pastane, lokanta, konfeksiyon gibi sıhhi işyeri, 190’ı depo, ilaçlama, imalathane gibi gayrisıhhi işyeri, 97’i ise güvenliğe tabi eğlence ruhsatı için belediyeye başvurdu.


Bir işletmenin uyması gereken her koşul incelenerek verilen ruhsat, daha sonra da işletmenin uygunluğu açısından ruhsat denetim ekipleri ve zabıta tarafından da kontrol ediliyor. Çankaya Belediyesi denetim ekipleri de sadece Mayıs ayında 520 işyerinin ruhsat kontrolünü gerçekleştirdi.


Belediye, işyerlerinin kapısını yeni açan esnafa, özel yapım nazar boncuklu hayırlı olsun çerçevesi de hediye etmeye devam ediyor. Çankaya Belediyesi Ahşap Çocuk Oyuncakları Atölyesi’nde engelliler tarafından yapılan hediyeyi kabul eden esnaf da nazar boncuğunu işyerlerine asıyor.




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