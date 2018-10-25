Giysi kumbarası projesi meyvelerini vermeye başladı

Doğal kaynak kullanımının azaltılması ve geri dönüşüm konularında yaptığı çalışmalarla Türkiye'ye örnek olan Kahramankazan Belediyesinin başlattığı “kullanılmış giysi ve ayakkabı kumbarası” projesi meyvelerini vermeye başladı. Proje kapsamında toplanan giysi ve ayakkabılar ilk günkü haline getirildikten sonra yardıma muhtaç durumdaki 300 vatandaşın yüzünü güldürdü, kullanılamayacak durumda olanlar ise geri dönüşüme tabi tutuldu.

Kahramankazan Belediyesince 3 ay önce başlatılan proje kapsamında ilçenin 32 ayrı noktasına “kullanılmış giysi ve ayakkabı kumbaraları” yerleştirildi. Bu kumbaralarda her türlü kullanılmış, modası geçmiş ya da giyilmeyen giysi ya da ayakkabılar toplanmaya başlandı. Kahramankazan halkının destek verdiği proje kapsamında toplanan bu eşyalar, çeşitli tasniflere tabi tutularak ayrıştırıldı. Bu giysi ve ayakkabılardan iyi durumda olanlar temizlenip ütülendikten sonra ilk günkü haline getirildi. Bu giysi ve ayakkabılar yardıma muhtaç vatandaşlara dağıtıldı. Proje kapsamında 300 yardıma muhtaç vatandaşın yüzü güldü. Kullanılamayacak durumda olan eşyalar ise geri dönüştürülmek üzere tekstil geri dönüşüm ünitesine gönderildi. Geri dönüşüm işlemi sayesinde doğal kaynak kullanımının azaltılması, enerji tasarrufu ve karbon gazı salınımının düşürülerek sera gazı etkisinin azaltılması sağlanmış oldu. Kahramankazan Belediyesi ayrıca, firmalarla yaptığı anlaşma doğrultusunda geri dönüştürülen bu giysilerin oranı kadar yeni giysi ve ayakkabıyı da temin ederek yine yardıma muhtaç vatandaşlara dağıttı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, kullanılmış giysi ve ayakkabı kumbaraları projesinin oldukça anlamlı bir proje olduğunu belirterek, projenin büyüyerek devam edeceğini söyledi. Kahramankazan halkına projeye verdikleri desteklerden dolayı teşekkür eden Başkan Ertürk, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve değerli eşleri Emine Erdoğan Hanımefendi'nin geri dönüşüm ve sıfır atık konularındaki talimatları doğrultusunda bu alandaki çalışmalarımızı yürütüyoruz. Proje sayesinde birçok kazanım elde ediliyor. Yoksul ve yardıma muhtaç kardeşlerimizin, yavrularımızın yüzleri gülüyor. Ayrıca doğal kaynakların verimli kullanılması sağlanarak, gelecek nesillerin bu konuda sıkıntı çekmesinin de önüne geçilmesine katkıda bulunuluyor” diye konuştu.