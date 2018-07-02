Göbeklitepe UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde

İnsanlık tarihinin en önemli miraslarından olan ve 12 bin yıllık geçmişiyle tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Şanlıurfa’nın Göbeklitepe Arkeolojik Alanı Türkiye’nin 18’inci varlığı olarak UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne kaydedildi.

Bahreyn’in başkenti Manama’da devam eden 42’nci Dünya Miras Komitesi toplantısında alınan kararla listeye dahil edilen Göbeklitepe, tarih öncesi avcı ve toplayıcı grupların yaşamları ve inanç sistemleri hakkında bugüne kadar tüm bilinenleri değiştiren bir miras olarak dikkati çekiyor.

Bereketli Hilal olarak adlandırılan coğrafyada yer alan, kireçtaşı bir plato üzerinde yapay olarak oluşturulmuş bir höyük olan ve Stonehenge’den yaklaşık 6 bin yıl daha önceye tarihlenen Göbeklitepe, bilinen en eski megalitik yapı örneklerini barındırıyor.

Törensel amaçlı kullanıldığı düşünülen, kireçtaşından yapılmış T şeklindeki yekpare dikilitaşların ön plana çıktığı yuvarlak, oval ve dörtgen yapılardan oluşan arkeolojik alan M.Ö. 9 bin 600 ile 8 bin 200 yılları arasında devamlı olarak kullanılmış bir merkez.

İnsanlık tarihine ışık tutan Göbeklitepe, bu kadar büyük ölçekli ve sanatsal yapıları yapan tarih öncesi avcı ve toplayıcı grupların karmaşık sosyal hiyerarşiye, ileri bir teknoloji ve iş bölümüne ve ayrıca kompleks bir inanç sistemine sahip olduğunu kanıtlıyor.