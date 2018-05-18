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18 Mayıs 2018 10:36

Gök Oğuzlar Keçiören’de

Keçiören Belediyesince “sınırları aşan kardeşlik” temasıyla kardeş ülkeleri buluşturmak için düzenlenen 9.

Gök Oğuzlar Keçiören’de

18 Mayıs 2018 10:36

Uluslararası Ramazan Etkinlikleri’nin konuğu Moldova-Gagavuzya oldu.


Kalaba Kent Meydanı’nda Osmanlı şerbeti, Osmanlı macunu, kukla gösterileri gibi renkli karelerle geleneksel Ramazan atmosferinin yaşatıldığı kardeş Moldova-Gagavuzya gecesine Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve eşi Hatice Ak, Moldova Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Vasile Chitii, Türkiye Moldova Dostluk Derneği Başkanı Rafet Köksal, Moldova Gagavuz Yeri Kazayak Belediye Başkanı Yardımcısı Födor Çakal, Moldova’nın eski Türkiye Büyükelçisi Hulusi Kılıç, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Şükrü Özek, Ankara Dernekler Federasyonu Başkanı Celaleddin Uludağ, Meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.


“Gagavuzya’dan yani Gök Oğuzlardan gelen kardeşlerimizle bir aradayız” diyen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Soydaşlarımız oradan bize selam getirdiler, kendi halk kültürlerinden esintileri bu akşam buraya taşıdılar. Ankara’dan, Türkiye’den de Gagavuzya’ya selam götürecekler” dedi.


Moldova Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Vasile Chitii da, Gagavuz halkının dilini, kültürünü, folklorunu koruduğuna dikkat çekerek, “Dostluk köprüsü kuran Başkan Ak’a teşekkür ediyoruz. Kültür hazinemizin bir parçasını sizlere tanıttık. Ramazanınız mübarek, orucunuz kolay geçsin” diye konuştu.


Gecede Seğmenler ekibinin ardından Gagavuzya folklor ekibi halk dansları ve müziklerinden esintiler sundular. Protokolün hediyeleşmesi sonrası Moldova-Gagavuzya Kültür Evi’nin açılışı yapılarak tarihi, kültürü ve yöresel lezzetleri tanıtıldı. Ayrıca seğmenler ekibinin renkli kılıç gösterisi ile Ankara Kültür Evi ve Genç Keçiören Evi de ziyarete açıldı.




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