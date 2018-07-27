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27 Temmuz 2018 10:12

Gökbilim Merkezi’ne rekor ziyaretçi

Mamak Belediyesinin geçtiğimiz yıl Nisan ayında hizmete açtığı ve bir yılda 55 bin misafiri ağırlayan Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Gökbilim Merkezi’ne rekor ziyaretçi

27 Temmuz 2018 10:12


Mamak Belediyesinin geçtiğimiz yıl Nisan ayında hizmete açtığı Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Başkentlilerin yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçi akınına uğrayan merkez, bir yılda 55 bin misafiri ağırladı.


Merkezin, gökbiliminin adresi olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, ’’Gelen ziyaretçiler, 2 saat içinde hem eğleniyor hem öğreniyor. Eğlenceyi ve bilgiyi aynı anda sunarken, evreni merak eden herkesin soruları da yanıt buluyor’’ dedi.


Türkiye’nin gökbilim alanında en nitelikli adresi olan merkez 3 yaşından 100 yaşına kadar bilim meraklılarına hizmet veriyor. Uzayla ilgili merak edilen her konunun cevabını içinde barındıran merkeze gelen ziyaretçiler, uzman astronomlar tarafından gezdiriliyor. Gelen ziyaretçilere robotik kodlamadan astronotların uzaydaki yaşamlarına, gezegenlerin oluşum süreçlerinden eski uygarlıkların bilimsel çalışmalarına kadar birçok konuda bilgi veriliyor. Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi Planetaryumun katında ise dev teleskoplardan alınmış görüntüler ve uzayla ilgili filmler küresel bir perdede izleniyor. Ayrıca planetaryumda NASA’nın canlı bağlandığı bütün teleskoplarla irtibat kurulabiliyor.


Ziyaretçiler bilgiyle donatılırken bir yandan da merkezde bulunan simülatörler ve sanal gerçeklik uygulamaları ile eğleniyorlar. Başta havacılık olmak üzere, fizik, matematik, arkeoloji, biyoloji, kimya, mühendislik branşlarında bilimsel etkinliklerinde yapıldığı merkezde çocuklara özel kodlama robotik, mekanik ve elektronik eğitimler veriliyor.




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