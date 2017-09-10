Gökçek, Göksu Park’ta Başkentlilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı

Beyaz TV’de yayımlanacak program için Göksu Park’a giden Gökçek, Başkentlilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Kendi kullandığı golf arabasıyla Göksu Parkı’nı baştan sona dolaşan Gökçek, park içerisindeki aktivitelere katıldı. Susuz Göleti’nde oltayla balık tutan, yüksek andrenalli dağ kızağında kayan Gökçek, gölette kullandığı motorlu tekneyle de su sporları konusunda başarılı olduğunu gösterdi. Sunuculuğunu Ceyhun Yılmaz’ın yapacağı Beyaz TV’de yayımlanacak programın çekimleri için gittiği Göksu Parkı’nda, vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaşan Gökçek, vatandaşlara pamuk helvası ikram etti, isteklerini kırmayarak bol bol da hatıra fotoğrafı çektirdi. Parkın eşsiz doğası içinde temiz ve güneşli havada yürüyüş yapan, balık tutan, gölün kenarında kahvaltı yaparak çeşitli aktivitelerden faydalanan vatandaşlar Başkan Gökçek’i karşılarında görmenin mutluluğuyla sohbet ettiler, sorunlarını anlattılar.

Vatandaşların gösterdiği ilgi nedeniyle programını uzatmak zorunda kalan Gökçek, parkta gezinti yapan bir çiftin fotoğraf çektirme isteğini de kırmadı. Gökçek, çiftin, “Annemiz sizi çok seviyor. Yıllardır sizinle tanışmak istiyor ama kısmet olmadı” demesi üzerine, telefonla bağlantı kurulan anne ile bir süre sohbet etti ve “Bizim için de hayır duası yapın” dedi.