Diğer
Kategoriler
29 Haziran 2017 13:31

Gökçek’ten Kılıçdaroğlu’na ‘adalet’ göndermesi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara’dan İstanbul’a yürüyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Twitter’dan yaptığı paylaşımlarla ‘adalet’ göndermesinde bulundu.

Gökçek’ten Kılıçdaroğlu’na ‘adalet’ göndermesi

29 Haziran 2017 13:31


Gökçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’nü eleştirerek, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden şu paylaşımlarda bulundu:


“SSK Genel Müdürüyken kendi hakkında açılan soruşturmayı kendi imzanla ortadan kaldırdın mı kaldırmadın mı? Hani adalet? Yalansa beni mahkemeye ver. SSK Genel Müdürü olarak eline imkan geçtiğinde kızını, oğlunu ve torununu çalışmadığı halde çalışıyormuş gibi sigortalayan KK (Kemal Kılıçdaroğlu), adaletten bahsedemez. Beşiktaş Belediyesindeki yolsuzluğu belgelerle ispat eden CHP Milletvekili İlhan Cihaner’in suç duyurusunu kapatan Kılıçdaroğlu, adaletten bahsedemez. Gazeteciler, konuyu yürüyüş sırasında Cihaner’e ve Kılıçdaroğlu’na sormalı. KK’nın (Kemal Kılıçdaroğlu’nun) uydurma belgelerle sigortalanmasını, adalet adına sormalı. SSK Genel Müdürü iken hakkında açılan davalardan Rahşan affıyla kurtulan sen değil misin? Hani adalet? Hadi ’fotodaki iddia yalan’ de. Mahkemeye ver. SSK Genel Müdürü iken kendi hakkında açılan soruşturmayı kendi imzanla ortadan kaldırdın mı kaldırmadın mı? Hani adalet? Yalansa beni mahkemeye ver."




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
34
°
C
Açık
  • Perşembe
    Açık
    34°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 5 ŞEVVÂL 1438
  • 29 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:00
  • Güneş :05:16
  • Öğle :13:03
  • İkindi :17:02
  • Akşam :20:29
  • Yatsı :22:26
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!