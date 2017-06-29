Gökçek’ten Kılıçdaroğlu’na ‘adalet’ göndermesi

Gökçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’nü eleştirerek, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden şu paylaşımlarda bulundu:

“SSK Genel Müdürüyken kendi hakkında açılan soruşturmayı kendi imzanla ortadan kaldırdın mı kaldırmadın mı? Hani adalet? Yalansa beni mahkemeye ver. SSK Genel Müdürü olarak eline imkan geçtiğinde kızını, oğlunu ve torununu çalışmadığı halde çalışıyormuş gibi sigortalayan KK (Kemal Kılıçdaroğlu), adaletten bahsedemez. Beşiktaş Belediyesindeki yolsuzluğu belgelerle ispat eden CHP Milletvekili İlhan Cihaner’in suç duyurusunu kapatan Kılıçdaroğlu, adaletten bahsedemez. Gazeteciler, konuyu yürüyüş sırasında Cihaner’e ve Kılıçdaroğlu’na sormalı. KK’nın (Kemal Kılıçdaroğlu’nun) uydurma belgelerle sigortalanmasını, adalet adına sormalı. SSK Genel Müdürü iken hakkında açılan davalardan Rahşan affıyla kurtulan sen değil misin? Hani adalet? Hadi ’fotodaki iddia yalan’ de. Mahkemeye ver. SSK Genel Müdürü iken kendi hakkında açılan soruşturmayı kendi imzanla ortadan kaldırdın mı kaldırmadın mı? Hani adalet? Yalansa beni mahkemeye ver."