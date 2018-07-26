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26 Temmuz 2018 10:00

Gökçeyurt köy konağında çalışmalar devam ediyor

Mamak Belediyesinin, Gökçeyurt Mahallesi’nde yapımına başladığı Gökçeyurt köy konağında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Gökçeyurt köy konağında çalışmalar devam ediyor

26 Temmuz 2018 10:00


Mahalle kültürünün kaybolmaması, dostluk, komşuluk ve dayanışma ilişkilerinin kuvvetlenmesi amacıyla 620 metrekarelik alanda yapımı yüzde 40 seviyesine ulaşan konağın kaba inşaatı tamamlanırken, çelik konstrüksiyon çatı imalatı da bitme aşamasında. Mahallelinin düğünlerinde, cenazelerinde ve toplantılarında hizmet verecek olan tarihi köy konağı tamamlandığında mahallelinin ortak evi olacak.


Köy konağının komşuluk ilişkilerinin artmasının yanında mahallede birlik ve beraberliğin sağlanmasına vesile olacağını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, konağın vatandaşların buluşma noktası olacağının altını çizdi. Akgül, "Konak, mahalle sakinlerimize düğün, nişan, asker uğurlama gibi sosyal organizasyonlarda kapılarını açacak. Ortak değerlerimizi yaşatabileceğimiz bu mekanda gençler ve yaşlılar bir araya gelecek, iki kuşak arasındaki bağ güçlenecek” dedi.




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