Gölbaşı 12 ay kulaç atıyor

Gölbaşı Belediyesi, Rauf Denktaş Kapalı Yüzme Havuzu'nda, çocuklar ve yetişkinlere yönelik yüzme kursularında son 12 ayda 2700 kursiyer eğitim gördü.

Gölbaşı Belediyesi tarafından, Rauf Denktaş Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda açılan yüzme kursları, profesyonel yüzme antrenörleri tarafından veriliyor. Çocukların ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kurslar, yılın 12 ayı devam ediyor.

“16 bin kişiye yüzme öğrettik”

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Rauf Denktaş Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda verilen yüzme kurslarına Ankara'nın bir çok noktasından katılım olduğunu belirtti. Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay “Yüzme kursuna vatandaşlarımız tarafından bu yıl da yoğun bir ilgi gösteriliyor. Bu yoğunluktan oldukça memnunuz,gölleriyle meşhur Gölbaşımızda bütün çocuklarımızın yüzme öğrenmesini, yüzme bilmeyen çocuğumuzun kalmamasını arzu ediyoruz. Bu nedenle 'Gölbaşı'nda Yüzme Bilmeyen Kalmasın' diyerek 16 bin kişiye yüzme öğrettik. Sadece bu yıl da 2700 vatandaşımıza yüzme kursu verdik.İlçemizdeki havuz sayımızı üçe çıkardık. Nüfus yoğunluğuna bakarak kapalı havuzu fazla olan tek ilçe Gölbaşı olmuştur. Bu konuda iddialıyız. Şu anda kısa zaman sonra faaliyete açacağımız Eymir Sosyal Tesisleri ve Şehit Demet Sezen Spor Merkezi'nde birer havuz olacak. Şehit Demet Sezen Spor tesisimiz sadece kadınlara özel olacak. Çocuklar ise bütün kapalı havuzlarda eğitim alabilecekler. Özellikle çocuklarımızın yüzme sporunu yapmaları için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz" dedi.