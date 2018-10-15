Gölbaşı Belediye Spor dört dörtlük

Spor Amatör Lig'te oynadığı 3 maçtan galibiyetle ayrılan Gölbaşı Belediye Spor, Beypazarı Belediye Spor ile oynadığı dördüncü maçtan da galibiyetle ayrılarak liderliğini korudu.

Beypazarı deplasmanına lider olarak çıkan Gölbaşı Belediye Spor, Ediz Yuksel'in 28.dk de attıgı golle sahadan galibiyetle ayrıldı. Beypazarı deplasmanına Kaptan Musa Ballı'dan eksik olarak çıkan Gölbaşı Belediyesi Spor önemli eksiğine rağmen mücadeleci futboluyla beğenileri topladı.

Spor Amatör Lig'te oynadığı 3 maçtan galibiyetle ayrılan Gölbaşı Belediye Spor, Beypazarı Belediye Spor ile oynadığı dördüncü maçtan da galibiyetle ayrılarak liderliğini korudu.

Beypazarı deplasmanına lider olarak çıkan Gölbaşı Belediye Spor, Ediz Yuksel'in 28.dk de attıgı golle sahadan galibiyetle ayrıldı. Beypazarı deplasmanına Kaptan Musa Ballı'dan eksik olarak çıkan Gölbaşı Belediyesi Spor önemli eksiğine rağmen mücadeleci futboluyla beğenileri topladı.

Gölbaşı Belediye Spor teknik direktörü Fırat Al maç sonu yaptığı açıklamada: “ Güzel bir futbolla galibiyete ulaşarak dört dörtlük bir seri yakaladık.Oyuncularıma, desteğini esirgemeyen Kulüp Başkanı Hayati Çal'a ve Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay'a teşekkür ediyorum” dedi.