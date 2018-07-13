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13 Temmuz 2018 16:23

Gölbaşı Belediyesi 15 Temmuz Şehitleri için mevlit okuttu

15 Temmuz hain darbe girişimde hayatını kaybeden şehitler, 15 Temmuz’un ikinci yıl dönümünde Gölbaşı’nda unutulmadı.

Gölbaşı Belediyesi 15 Temmuz Şehitleri için mevlit okuttu

13 Temmuz 2018 16:23


15 Temmuz’ Demokrasi ve Mili Birlik Günü Gölbaşı’nda çeşitli etkinliklerle başladı. Cuma günü olması sebebiyle tüm camilerle Kuran- Kerim okunup, hatim duası yapıldıktan sonra Gölbaşı Belediye Başkanlığı tarafından Seymenler Pazar yerinde yemek ikramı yapıldı.


Mevlid programına Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay’ın yanı sıra, Gölbaşı Garnizon Komutanı Yüzbaşı Murat Kuyucu, Gölbaşı Emniyet Müdürü İmdat Gökmen ve Gölbaşı Halk Eğitim Müürü Hayrettin Balcı da katıldı.


Gölbaşı Beldiye Başkanı Fatih Duruay, yemek ikramına katılan vatandaşlara kendi elleriyle yemek ikramında bulunurken, birebir ilgilendi. Duruay, şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diledi. Yemek ikramının ardından şehitler için dua okundu.




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