Gölbaşı Belediyesi Balalıları iftar sofrasında buluşturdu

Gölbaşı Belediyesi ve Balâlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin Gölbaşı’nda düzenlediği iftar programında, Balâlılar iftar sofrasında buluştu.

Gölbaşı Pembe Köşk’te düzenlenen iftar programına, Ankara Milletvekili ve 27. Dönem vekil adayı Yalçın Akdoğan, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Bala Belediye Başkanı Arif Kaplan, Balâlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Nihat Yıldırım, siyasi parti temsilcileri ve pek çok Balâlı katıldı.

İftar programında Ramazan ayının birlik beraberlik ve kardeşlik ayı olduğunu ifade eden Yalçın Akdoğan, Balalıları bir arada görmekten dolayı memnuniyetini ifade etti. Akdoğan, konuşmasında geçtiğimiz günlerde Bala’da yaşanan sel felaketi dolayısı ile hayatını kaybeden Naciye Ağbal’ı unutmadı ve tüm Balalılara baş sağlığı diledi.

Duruay’dan birlik mesajı

İftar programında konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay ise “Balâlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği’ne teşekkür ederek “bizleri bu mübarek ramazan akşamında, bereketin yağdığı iftar sofrasında bir araya gelmemize vesile olan Balalılar Derneği’ne teşekkür ederim. Ayrıca iftar programına teşrif eden Sayın Bakanımız Yalçın Akdoğan’a, Bala Belediye Başkanımız Arif Kaplan’a ve tüm Balalı hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi daim etsin” dedi.

Balâlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Nihat Yıldırım ise iftar programına katkı sağlayan Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay’a teşekkür ederek “Sayın Başkanım Balalılar bu anlamlı desteği unutmayacak” ifadelerini kullandı.

İlahiler ve semazen eşliğinde devam eden iftar programı dualarla sona erdi.