Gölbaşı Belediyesi kültür gezileri

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay,’’Bu tarz gezilerle vatandaşlarımızı günlük hayatın stresinden bir nebze olsun kurtarmış olacağız’’ dedi.

Gölbaşı Belediyesi, düzenli olarak gerçekleştirdiği kültür gezilerine devam ediyor. Gölbaşı Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği kültür gezilerinde Beypazarı, Nallıhan, Sakarya Taraklı, Bolu Göynük gezildi. 6 Ağustos itibariyle her gün bir otobüs Gölbaşılı’nın gitti. Beypazarı, Nallıhan,Sakarya Taraklı, Bolu Göynük günü birlik gezi programına şuana kadar 1342 Gölbaşılı katıldı.

Gölbaşı Belediyesi’nin kültür gezisine katılan vatandaşlar, gezinin ilk durağı olan Beypazarı’nda 160 kuş türüne ev sahipliği yapan İnözü Vadisi’nin doğal güzelliklerini ve eşsiz manzarasını gezdi. Vatandaşlar daha sonra Beypazarı Kent Tarihi Müzesi, 400 metre yükseklikteki Hıdırlık Tepesi’ndeki seyir terasından tarihi camileri ve restore edilerek yenilenmiş evleri izlediler. Beypazarı’ndan gezinin ikinci durağı olan Bolu Göynük’e geçen kültür gezisi kafilesi, burada nehir, orman, dağ manzaralarının içinden geçerek, Akşemseddin Hazretleri ile oğullarından Emrullah ve Sadullah Çelebilerin kabirlerinin bulunduğu Gazi Süleyman Paşa Camisi’ni gezdi. Gezinin üçüncü durağı olan Sakarya Taraklı’da, Taraklı Kültür Evi, Yunus Paşa Camii’ni gezen Gölbaşı Belediyesi’nin kültür gezisi kafilesi daha sonra gezinin dördüncü ve son ayağı olan Nallıhan’a ulaştı.Nallıhan’da, Ayhan Sümer Kültür Evi ve Nasuh Paşa Camii’ni ziyaret eden kültür kafilesi Nallıhan’da şehir turu yaparak Gölbaşı’na döndü. Gezi boyunca bol bol hatıra fotoğrafı çekilen ve sevdiklerine hediyelik eşyalar alan vatandaşlar Gölbaşı Belediyesi’nin düzenlediği kültür gezilerinden memnuniyetlerini dile getirdiler.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, tüm Gölbaşılıları Gölbaşı Belediyesi’nin düzenlediği gezi programlarına davet ederek, ’’Hemşehrilerimiz için düzenlediğimiz bu güzel geziye bütün Gölbaşılıları davet ediyorum. Bu güzel gezide Ankara,Sakarya ve Bolu’da yer alan tarihi ve doğal güzelliklerini vatandaşlarımıza tanıtma fırsatı sağlamış olacağız. Ayrıca bu tarz gezilerle vatandaşlarımızı günlük hayatın stresinden bir nebze olsun kurtarmış olacağız’’ ifadelerini kullandı.