Gölbaşı Belediyesi Ramazan’da 55 bin kişiye iftar verecek

Gölbaşı Belediyesinin Yunus Emre Kültür Merkezi, Zübeyde Hanım Aile Yaşam Merkezi ve mahallelerde kuracağı iftar sofralarında toplam 55 bin kişi iftar açacak. Gölbaşı Belediyesi geleneksel iftar yemeklerini yine kültür merkezlerinde verecek. Her akşam Yunus Emre Kültür Merkezi’nde 200 kişi ve Zübeyde Hanım Aile Yaşam Merkezi’nde 500 kişiye verilecek iftar sofralarına geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yoğun ilgi gösterilmesi bekleniyor.

Kültür merkezlerinin yanı sıra Gölbaşı’nın mahallelerinde kurulacak iftar sofralarında “Geleneksel Mahalle İftar Sofraları” da kurulmaya devam edecek. Bu yıl yaklaşık 20 noktada kurulması planlanan mahalle sofralarında Ramazan sevinci doyasıya yaşanacak.

“Ramazan ayının manevi coşkusunu yaşayacağız”

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Ramazan ayında hem kültür merkezlerinde hem de geleneksel hale getirilen mahalle iftarlarında vatandaşlarla bir araya geleceklerini belirterek, “Ramazan ayında hem kültür merkezlerimizde hem de mahalle sofralarında hemşehrilerimizle buluşacağız. Yine her sene olduğu gibi geleneklerimizin yaşatılması için mahallelerimizde iftar sofraları kuracağız. Buralarda vatandaşlarımızla iç içe olarak Ramazan ayının manevi coşkusunu yaşayacağız. Tüm vatandaşlarımızı iftar sofralarımıza bekliyoruz” dedi.