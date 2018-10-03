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Gölbaşı Belediyesi sokak hayvanlarına sahip çıkıyor

Gölbaşı Belediyesi, sokak hayvanlarının bakım ve aşılama ihtiyaçlarını karşılıyor.


Gölbaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Gölbaşı'ndaki sahipsiz sokak hayvanlarını aşı ve bakımları için Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimindeki Gölbaşı Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde topluyor. Burada sahipsiz hayvanların kısırlaştırma, aşılama, tedavi ve bakımları yapılarak, sahiplendirme ve beslenmeleri sağlanıyor. Gölbaşı Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde hijyenik bir ortamda bakımları yapılan sokak hayvanları için gerekli tüm önlemler alınıyor.


Sokak hayvanlarının hem vatandaşlara zarar vermesini engellemek hem de kontrol altına almak, sağlıklı olarak yaşamalarına destek vermek için gayret ettiklerini ifade eden Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, “Veteriner İşleri Müdürlüğümüz ilçedeki sahipsiz hayvanları tıbbi bakımlarının yapılması için Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimindeki Gölbaşı Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne götürmekte, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili yönetmeliği çerçevesinde çalışmalarına devam etmektedir” dedi.

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