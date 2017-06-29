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29 Haziran 2017 13:46

Gölbaşı Belediyesi vatandaşı hibrit tohumdan kurtarıyor

Gölbaşı Belediyesi ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından “Bakanlık ve Belediye El Ele Veriyor Vatandaş Organik Fideyle Buluşuyor" projesi başlatıldı.

Gölbaşı Belediyesi vatandaşı hibrit tohumdan kurtarıyor

29 Haziran 2017 13:46


Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün serasında yetiştirilmek üzere proje kapsamında 85 bin adet organik sebze tohumu bakanlıktan temin edildi.İlk etapta 3 bin adet domates, biber ve patlıcan tohumu deneme amaçlı yetiştirildi.


Organik tohumdan sebze üretmek için kolları sıvayan Gölbaşı Belediyesi, geriye kalan 82 bin tohumu muhafaza ediyor. Gölbaşı’nda organik sebze üretimini geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla geride kalan 82 bin tohum, 2018 yılında vatandaşa dağıtılmak üzere belediyenin serasında yetiştirilecek.




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