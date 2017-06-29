Gölbaşı Belediyesi vatandaşı hibrit tohumdan kurtarıyor

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün serasında yetiştirilmek üzere proje kapsamında 85 bin adet organik sebze tohumu bakanlıktan temin edildi.İlk etapta 3 bin adet domates, biber ve patlıcan tohumu deneme amaçlı yetiştirildi.

Organik tohumdan sebze üretmek için kolları sıvayan Gölbaşı Belediyesi, geriye kalan 82 bin tohumu muhafaza ediyor. Gölbaşı’nda organik sebze üretimini geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla geride kalan 82 bin tohum, 2018 yılında vatandaşa dağıtılmak üzere belediyenin serasında yetiştirilecek.