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04 Temmuz 2018 12:23

Gölbaşı Belediyesi yaz spor okullarına yoğun ilgi

Gölbaşı Belediyesi tarafından, çocukların yaz tatilini verimli geçirmeleri amacıyla düzenlenen yaz spor okullarına yoğun ilgi gösterildi.

Gölbaşı Belediyesi yaz spor okullarına yoğun ilgi

04 Temmuz 2018 12:23


Her yıl jimnastik, voleybol, hentbol, basketbol, güreş , tekvando gibi dallarda bir çok sporcu yetiştiren, yine sporun birçok branşında yerel ve ulusal ölçekte önemli başarılar elde eden Gölbaşı Belediye Spor Kulübü, bu yıl ki yaz okullarında da yeni yıldızlarını yetiştiriyor.


Gölbaşı Belediye Spor Kulübü yaz spor okullarında, Pazartesi Çarşamba, Cuma günleri olmak üzere hafta da üç gün lisanslı Antrenörler


eşliğinde öğrencilere eğitim veriliyor.2, 5 ay sürmesi planlanan yaz okulları, Gölbaşı Spor tesislerinin yanı sıra Bezirhane Mahallesi TOKİ’de de devam ediyor.


Duruay: “Tüm gençlerimizi yaz okullarına bekliyoruz”


Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, “Gölbaşılı gençlerimizin yaz okullarımıza gösterdiği, ilgiden dolayı oldukça memnunuz. Amacımız gençlerimizi yaz spor okullarımıza teşvik ederek yaz tatilinde, spor yapmalarını, ayrıca öğrencilerin yaz aylarında, keyifli eğlenceli ve fiziksel gelişmeleri açısından, verimli bir dönem geçirmelerini, sağlamaktır“ dedi.




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