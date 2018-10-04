Gölbaşı Belediyesi zabıta ekiplerinden “etiket" denetimi

Gölbaşı Belediyesi zabıta ekipleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı sonrası harekete geçti. Zabıtalar ilçede bulunan iş yerlerinde ruhsat, etiket, reyon ve kasa arasındaki fiyat farkını denetledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Alışılmadık, görülmedik şekilde ürünlerde fiyat farkları varsa bunları hemen belediye zabıtalarına iletin" diyerek uyarıda bulunmasının ardından Gölbaşı Belediyesi de “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun” kapsamında vatandaşların ekonomik menfaatlerinin korunmasını sağlamak amacıyla işletmelerde yaptığı denetimleri arttırdı. Yapılan denetimlerde girdi maliyeti ve fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek haksız kazanç amacıyla tüketiciyi mağdur edenlere ve piyasa şartları dışında haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen firmalara yasal mevzuat kapsamında cezai yaptırım uygulanıyor.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay,,"Cumhurbaşkanımızın stokçular ve fahiş fiyatlar konusunda duyarlı olunması uyarısı üzerine bizde denetimlerimizi yoğunlaştırdık. Zabıta ekiplerimiz tüm iş yerlerinde titiz bir denetimine başladı. Ekiplerimiz, İmalat ve üretimi koşullarını, ürünlerin fiyat etiketinin olup olmadığını, etiket ve kasada çıkan fiyat farkı olup olmadığını kontrol ediyor. Stokçuluk yapanlara ise yönelik denetleyici ve cezai işlemler yapıyor” dedi.