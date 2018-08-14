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14 Ağustos 2018 10:21

Gölbaşı Belediyesinden ABD’ye anlamlı protesto

ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırım kararına bir tepki de Gölbaşı Belediyesinden geldi.

Gölbaşı Belediyesinden ABD’ye anlamlı protesto

14 Ağustos 2018 10:21


Gölbaşı Belediyesi, ABD ve Türkiye arasında yaşanan siyasi krizin ardından medya reklam planlamalarında Facebook, Google, Instagram, Twitter ve Youtube‘a ayrılan bütçeyi tamamen kaldırdığını duyurdu. Gölbaşı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "Bugün ülkemizin yaşadığı krizden sonra medya reklam planlamamızdan Facebook, Google, Instagram, Twitter ve Youtube‘a ayırdığımız bütçeyi tamamen kaldırmış bulunmaktayız" denildi.


Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay "ABD’nin ülkemize yönelik yaptırımlarını ve ülkemize yönelik hasımhane tavırlarını şiddetle kınıyorum. Türkiye küresel dayatmalara karşı boyun eğmeyecek kadar kudretli, finansal saldırılarla baş edebilecek kadar ekonomisi sağlam bir ülkedir. Ülkemiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 17-15 aralık siyasi operasyonunu, 15 Temmuz askeri darbe girişimini ve türlü oyunları nasıl boşa çıkardıysa, ülkemize yönelik bu ekonomik saldırıyı da boşa çıkaracaktır. Şimdi vakit ülke olarak birlik ve beraberlik içinde olma vaktidir. Unutmayalım ki ’Girmeden tefrika bir millete düşman giremez/ Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez’" ifadelerini kaydetti.




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