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23 Haziran 2017 12:29

Gölbaşı Belediyesi’nden evi yanan aileye yardım eli

Gölbaşı’nda bir süre önce evi yanarak kullanılamaz hale gelen vatandaşa, Gölbaşı Belediyesi eşya yardımında bulundu.

Gölbaşı Belediyesi’nden evi yanan aileye yardım eli

23 Haziran 2017 12:29


Karagedik Mahallesi’nde evi yanan Emel ve Cevdet Gedik çiftine, ev eşyalarını Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay’ın eşi Hatice Duruay tarafından teslim edildi. Mağdur aileye yardım elini uzatan Gölbaşı Belediyesi, evin zarar gören eşyalarını yeniledi. Evin ana ihtiyaçları olan buzdolabı, çamaşır makinesi, ocak, koltuk takımı, mutfak masası, halı, elektrik süpürgesi ve yemek takımı aileye teslim edildi.


Hatice Duruay, ailelerin iyi ve kötü günlerinde her zaman yanlarında olduklarının altını çizerek, “Ailenin tüm ihtiyaçlarının karşılanması için Başkan bey talimat verdi. Aileye yardım ettiğimiz için çok mutluyuz. Yeni evlerinde güle güle otursunlar” diye konuştu.



“Başkan Duruay’a destekleri için teşekkür ediyoruz”


Yangında evi zarar gören Emel ve Cevdet Gedik çifti, kendileriyle ilgilenen Başkan Duruay’a ve eşi Hatice Hanım’a teşekkür ederek, şunları kaydetti: “Gölbaşı Belediyesi’nin desteği için çok teşekkür ediyoruz. Allah kimseyi bu durumda bırakmasın. Evimizin beyaz eşyalarını, koltuk takımını, mutfak masası, yemek takımından halılarına kadar bütün eşyalarımızı karşıladılar. Onların sayesinde bugünleri gördük. Çok zor günler geçirdik. 10 gün önce çocuğumuz dünyaya geldi. Yapılan yardımlar da bize bayram hediyesi oldu. Başkanımıza maddi ve manevi destekleri için teşekkür ediyoruz.”




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