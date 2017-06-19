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19 Haziran 2017 16:00

Gölbaşı Belediyesinden Ramazan Bayramı öncesi gıda denetimi

Gölbaşı Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde ilçe genelindeki gıda denetimlerine devam ediyor.

Gölbaşı Belediyesinden Ramazan Bayramı öncesi gıda denetimi

19 Haziran 2017 16:00


Belediyenin Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde ekmek ve pide gramajları, genel iş yeri temizliği, gıda ve çevre sağlığı konularında unlu mamuller, tatlı ve pastacılık ürünleri ile et ve süt ürünleri satışı yapan yerleri denetimden geçiriyor. Zabıta ekipleri, ilçe genelinde gıda ve çevre sağlığı denetimlerini sıklıkla devam ettirerek, görülen olumsuzluklarla ilgili yasal işlemler yapıyor.


Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Ramazan ayı ve bayramı öncesinde denetimlerin arttığını ifade ederek, “Vatandaşımızın sağlığı her şeyin önünde geliyor. Esnaflarımızı hijyen ve standartlar konusunda denetleyerek, olumsuzluk varsa uyarılarda bulunuyoruz” dedi.


Başkan Duruay, esnafa, sağlık ve hijyen konusunda gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür etti.




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