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01 Haziran 2018 12:43

Gölbaşı Belediyesinden Selametli Mahallesi’nde iftar

Gölbaşı Belediyesi, Ramazan ayında geleneksel hale getirdiği iftar programlarına Selametli Mahallesi ile devam etti.

Gölbaşı Belediyesinden Selametli Mahallesi’nde iftar

01 Haziran 2018 12:43


Vatandaşlarla iftar sofrasında bir araya gelen Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay’a AK Parti Ankara Milletvekili adayı Fahri Usta da eşlik etti. İftar yemeğinin ardından Başkan Duruay, iftar sofralarını tek tek dolaşarak vatandaşlar ile selamlaştı.


Başkan Duruay, Ramazan ayında Selametli Mahallesi’nde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Mevlam birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Sevdiklerimizle beraber afiyet içerisinde nice Ramazanları ve bayramları nasip etsin. Hepinizden Allah razı olsun” dedi.


Duruay, Selametli Mahalllesi’ne yapacakları halı sahanın çok yakında temelinin atılarak, kullanıma açılacağı müjdesini verdi.


Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan iftar programında çocuklara puzzle hediye edildi.




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