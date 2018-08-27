Gölbaşı Belediyesi’nden “Yerli ve Milli” hamle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teknolojide ’yerlilik ve millilik’ çağrısı ile harekete geçen Gölbaşı Belediyesi Türkiye’nin millileştirilmiş işletim şirketi ’Pardus’a geçeceğini duyurdu. Konuyla ilgili açıklama yapan Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, “Malum olduğu üzere son günlerde ülkemize yönelik ciddi ekonomik saldırılar olmaktadır. Ülkemize her fırsatta farklı yollarla zarar vermek isteyen dış mihraklar bu kez ülkemize ekonomik darbe ile diz çöktürmeye çalışıyorlar. İnşallah bu süreci millet olarak el ele vererek aşacağız. Bu zorlu süreçte bizde Gölbaşı Belediyesi olarak ülkemize duyduğumuz mesuliyet gereği ülke ekonomisine katkı yapmak ve tasarrufta bulunmak için yerli ve milli işletim şirketi ’Pardus’a geçme kararı aldık. Pardus’a geçerek yüksek meblağlarda lisans ücreti ödenen, özellikle ABD menşeli yazılım firmaları yerine lisans ücreti ödenmeyen, yerli ve milli yazılımımız olan Pardus’a geçiş yaparak milli servetimizin ülkemizde kalmasını sağlayacağız. Pardus’a geçiş için gerekli alt yapı çalışmalarını en kısa zamanda başlatacağız” dedi.