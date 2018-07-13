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13 Temmuz 2018 13:13

Gölbaşı Belediyesinin 15 Temmuz programı belli oldu

Gölbaşı Belediyesinin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenleyeceği program belli oldu.

Gölbaşı Belediyesinin 15 Temmuz programı belli oldu

13 Temmuz 2018 13:13


15 Temmuz darbe girişiminin 2’nci yıl dönümü nedeniyle Gölbaşı’nda çeşitli etkinlikler düzenlenecek. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, 13 Temmuz Cuma günü Gölbaşı’nın bütün camilerinde Mevlid-i Şerif, şehitlerin ruhları için Kur’an-ı Kerim ve Hatmi Şerif okunacak. Ayrıca Gölbaşı Belediyesi tarafından Seğmenler Pazar Yeri’nde yemek verilecek.


Etkinlikler, aynı gün akşamında 15 Temmuz mücadele ruhu ile özdeşleşen ‘Demokrasi Nöbetleriyle’ devam edecek. Gölbaşı Atatürk Sahil Parkı’nda düzenlenen Demokrasi Nöbeti’nde çeşitli etkinlikler ve sanatçı Eşref Ziya Terzi’nin katılımlarıyla devam edecek. Demokrasi nöbetlerinin ikinci gününde ise ‘Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’ ve ünlü sanatçı ‘Azerin’ Gölbaşılılarla buluşacak.




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