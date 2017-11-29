Diğer
Kategoriler
29 Kasım 2017 16:19

Gölbaşı Belediyesinin acı günü

Elim bir trafik kazası sonucunda yaşamlarını yitiren Gölbaşı Belediyesi personelleri Ali Ulu ve Erdal Çağıl, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Gölbaşı Belediyesinin acı günü

29 Kasım 2017 16:19


Ali Ulu ve Erdal Çağıl için Gölbaşı Belediyesi avlusunda tören düzenlendi. Cenaze merasimine AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Gölbaşı Jandarma Komutanı Murat Kuyucu, İlçe Emniyet Müdürü İmdat Gökmen, Gölbaşı Belediye Meclis üyeleri, Gölbaşı Belediyesi eski başkanları, siyasi parti temsilcileri, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, belediye personelleri, aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Ali Ulu ve Erdal Çağıl’ın yakınlarına başsağlığı diledi. İlçe Müftüsü Adem Karakelebek tarafından helallik alındı. Cenazeler, belediye avlusundaki törenin ardından Merkez Camii’ne getirildi. Ulu ve Çağıl’ın cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı’na defnedildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
12
°
C
  • Perşembe
    12°C
  • Cuma
    15°C
  • Cumartesi
    15°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    16°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç