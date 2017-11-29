Gölbaşı Belediyesinin acı günü

Ali Ulu ve Erdal Çağıl için Gölbaşı Belediyesi avlusunda tören düzenlendi. Cenaze merasimine AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Gölbaşı Jandarma Komutanı Murat Kuyucu, İlçe Emniyet Müdürü İmdat Gökmen, Gölbaşı Belediye Meclis üyeleri, Gölbaşı Belediyesi eski başkanları, siyasi parti temsilcileri, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, belediye personelleri, aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Ali Ulu ve Erdal Çağıl’ın yakınlarına başsağlığı diledi. İlçe Müftüsü Adem Karakelebek tarafından helallik alındı. Cenazeler, belediye avlusundaki törenin ardından Merkez Camii’ne getirildi. Ulu ve Çağıl’ın cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı’na defnedildi.